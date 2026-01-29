Минпромторг предложил распространить на весь легпром льготную ставку по страховым взносам в 7,6%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минпромторг России предложил включить все коды легкой промышленности в перечень видов деятельности с льготным тарифом страховых взносов в 7,6%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на парламентских слушаниях в Госдуме в четверг.

В настоящее время такая льготная ставка действует для IT-компаний и компаний радиоэлектронной промышленности, а также обрабатывающих производств в сегменте МСП.