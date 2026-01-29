Кремль прогнозирует региональный хаос в случае удара по Ирану

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Силовые действия в отношении Ирана чреваты хаосом во всем регионе, переговорный потенциал по урегулированию не исчерпан, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать очередные угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану Песков сказал:" Мы по-прежнему призываем все стороны к сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса".

"Очевидно, переговорный потенциал (вокруг Ирана) далеко не исчерпан. И, конечно, в связи с этим в первую очередь нужно концентрироваться на переговорных механизмах", - подчеркнул Песков.

По его словам, "какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе, привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации системы безопасности".