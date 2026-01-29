В Иране заявили, что открыты для переговоров с США, однако сомневаются в намерениях Трампа

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тегеран открыт к переговорам с США, однако считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп просто стремится навязать свою волю, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в интервью CNN.

Тегеран готов вести переговоры с США, но только если эти переговоры будут "настоящими", подчеркнул Галибаф.

По словам спикера, он не считает, что это "тот вид переговоров, к которому стремится президент Соединенных Штатов, он просто хочет навязать" свою волю другим.

Затронув тему наращивания американских сил в регионе, Галибаф предупредил Вашингтон, что Иран ответит в случае нападения.

"Возможно, Трамп может начать войну, но он не может ее контролировать", - подчеркнул он.

В среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран "немедленно и мощно" ответит на любую агрессию со стороны США.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

"США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки на американские силы", - сказал Рубио, выступая в среду на слушаниях комитета по иностранным делам в американском Сенате.

Как заявлял Трамп, американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе.

Также президент США напоминал, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркивал, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренностей с Тегераном.

В понедельник сообщалось, что, согласно данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, находится в Аравийском море у побережья Омана.

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе.