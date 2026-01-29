CNN утверждает, что Трамп рассматривает новый удар по Ирану

США требуют не только ограничения ядерной программы Ирана, но и уменьшения дальности его баллистических ракет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN.

"Варианты, которые он сейчас рассматривает, включают американские авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства (в ходе протестов в стране - ИФ), а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Однако в материале подчеркивается, что Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, хотя и считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку теперь в регионе находится авианосная ударная группа США.

По словам источников, в январе США и Иран обменивались сообщениями, в том числе через оманских дипломатов и между спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Обсуждалась также возможность их личной встречи, которая в итоге не состоялась.

Источники уточняют, что серьезных прямых переговоров между США и Ираном не было.

Согласно их данным, Вашингтон также потребовал от Тегерана предварительных условий для встречи с иранскими официальными лицами: окончательное прекращение обогащения урана, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет, а также прекращение поддержки прокси-сил в регионе.

Главным камнем преткновения, как говорится в публикации, стало требование США к Ирану согласиться ограничить дальность действия своих баллистических ракет.

От этого в Тегеране отказались и заявили, что будут обсуждать с Вашингтоном только свою ядерную программу.

"США не ответили, оставив обе стороны в тупике", - подчеркивает CNN.

Тем не менее, американский чиновник сообщил телеканалу, что администрация США по-прежнему готова к диалогу с Ираном, который "знает условия".

Как ранее отмечал Трамп, американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе.

Госсекретарь США Марко Рубио также не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В понедельник сообщалось, что, согласно данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, находится в Аравийском море у побережья Омана.

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе.