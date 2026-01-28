Госсекретарь США прогнозирует новые беспорядки в Иране

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Иранские власти не в состоянии решить проблемы, беспокоящие население, и потому столкнутся с новыми волнами протеста, заявил на слушаниях в Сенате госсекретарь США Марко Рубио.

"В будущем их ожидают новые волны протеста", - сказал он.

По мнению Рубио, это вызвано тем, что нынешние власти "не в состоянии решить проблемы с экономикой".

"Нынешний режим в Иране сейчас - в самом уязвимом положении за всю свою историю", - добавил госсекретарь.