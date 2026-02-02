В Хабаровске число погибших из-за пожара на ТЭЦ-3 выросло до трех

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Хабаровске мужчина, который получил сильные ожоги во время пожара на ТЭЦ-3, умер в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава.

"Мужчина получил ожоги 100% тела. Он скончался 1 февраля", - сказал собеседник агентства.

Его доставили в Краевую клиническую больницу имени Владимирцева 29 января в тяжелом состоянии.

На ТЭЦ-3 29 января загорелась крыша одного из корпусов. На месте погибли два сотрудника подрядной организации, проводившей ремонтные работы, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

По факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).