В Прокопьевск направили бригаду медиков для помощи постояльцам интерната

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Прокопьевск из Кемерова направили дополнительную бригаду медиков для помощи заболевшим постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, сообщил "Интерфаксу" губернатор Кузбасса Илья Середюк.

"В Прокопьевск направлена дополнительная медицинская бригада из областной больницы. Тем, кто сейчас нуждается в медицинской помощи, будет оказано внимание. Сделаем все, чтобы каждый человек получил необходимую поддержку", - сказал Середюк.

Минтруда и соцзащиты региона 29 января сообщило, что в январе на фоне массового заболевания умерли девять постояльцев интерната. С 24 января в интернате работает межведомственная комиссия, которая выявила факты гибели людей. Также 24 января в связи со случившимся было возбуждено уголовное дело, его взяла на контроль прокуратура.

29 января в СК сообщили, что дело переквалифицировали на ч. 3 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции. С 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 постояльцев.

"К настоящему времени зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната", - отмечали в СКР.

Позже стало известно, что прокуратура области выявила в интернате "отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований", в связи с чем руководителю интерната внесено представление.

