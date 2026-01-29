Поиск

В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

Архивное фото
Фото: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В январе 2026 года умерли девять постояльцев Прокопьевского интерната для людей с психоневрологическими заболеваниями, сообщило Министерство труда и соцзащиты Кемеровской области.

Комиссия министерства работает в интернате с 24 января, она и выявила случаи смерти пациентов.

"По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами", - говорится в сообщении.

Уточняются причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, умерших в стационаре Прокопьевской городской больницы.

Информация, полученная от сотрудников интерната, передана в правоохранительные органы, сообщило Минтруда.

24 января следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания пациентов интерната по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий). Дело было возбуждено по результатам мониторинга СМИ. Расследование контролирует прокуратура.

Все 128 человек, проживающих в корпусе, были обследованы на носительство вируса гриппа А, у 46 человек пробы оказались положительные, но без клинической симптоматики.

Хроники событий
