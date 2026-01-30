Поиск

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

Удары были нанесены в период с 24 по 30 января "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", сказано в сообщении Минобороны.

В результате этих ударов поражены также склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.


Хроника 24 февраля 2022 года – 30 января 2026 года Военная операция на Украине
ВС РФ Минобороны РФ Украина
