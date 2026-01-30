Поиск

Визовые центры Канады в РФ прекратили прием документов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Визовые центры Канады в России остановили прием паспортов от заявителей, сообщает сайт правительства этой страны.

Паспорта и другие документы больше не принимаются визовыми центрами в РФ с 28 января, говорится в сообщении.

Причины остановки приема заявлений не указываются.

Россиянам рекомендовали по визовым вопросам обращаться в центры за пределами РФ, которые будут принимать документы.

Визовые центры Канады в России находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Екатеринбурге.

