Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В городе Короча Белгородской области пять жителей пострадали из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.

"В результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пятеро: у 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй - рана стопы, у ещё двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Гладков пишет, что из-за удара беспилотника в социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, разбиты стекла в трех многоквартирных домах и двух частных. Осколки поцарапали шесть автомобилей.

"От удара второго беспилотника повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли", - добавляет губернатор.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.