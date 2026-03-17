Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В городе Короча Белгородской области пять жителей пострадали из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.

"В результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пятеро: у 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй - рана стопы, у ещё двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Гладков пишет, что из-за удара беспилотника в социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, разбиты стекла в трех многоквартирных домах и двух частных. Осколки поцарапали шесть автомобилей.

"От удара второго беспилотника повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли", - добавляет губернатор.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 марта 2026 года Военная операция на Украине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });