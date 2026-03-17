В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Расписание рейсов в аэропорту Калининграда (Храброво) может быть скорректировано из-за ограничений воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. Об этом утром во вторник сообщила Росавиация в Max.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - отмечается в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в ночь на вторник была приостановлена работа аэропортов Краснодара и Пскова.