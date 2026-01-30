Поиск

МИД РФ запросил доступ к задержанному в ФРГ по делу о поставках грузов в ДНР и ЛНР россиянину

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российская сторона затребовала у немецких властей незамедлительный консульский доступ к российскому гражданину, задержанному в Берлине по делу о поставках грузов в Донецкую и Луганскую Народные Республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Потребовали от немецкой стороны обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному россиянину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания", - подчеркнула представитель МИД.

Кроме того, по словам Захаровой, российская сторона нотой запросила у официального Берлина объяснения относительно оснований, на которых Федеральная прокуратура Германии называет ДНР и ЛНР террористическими организациями. "Такую трактовку считаем неприемлемой, юридически ничтожной", - сказала представитель МИД.

О задержании россиянина, а также гражданина Германии по делу о поддержке иностранных, по версии немецкого следствия, террористических организаций Федеральная прокуратура Германии сообщила 21 января. Немецкие правоохранительные органы считают, что фигуранты занимались поставками в ДНР и ЛНР гуманитарных и медицинских грузов, а также беспилотников.

В сообщении немецкой прокуратуры гражданин России был назван как "Сурен А." В свою очередь, Захарова на брифинге в пятницу пояснила, что его зовут Сурен Феликсович Аладжян.

ДНР ЛНР МИД РФ Мария Захарова Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело

Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

 Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Директор Прокопьевского психоневрологического интерната отстранен от работы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });