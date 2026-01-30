МИД РФ запросил доступ к задержанному в ФРГ по делу о поставках грузов в ДНР и ЛНР россиянину

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российская сторона затребовала у немецких властей незамедлительный консульский доступ к российскому гражданину, задержанному в Берлине по делу о поставках грузов в Донецкую и Луганскую Народные Республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Потребовали от немецкой стороны обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному россиянину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания", - подчеркнула представитель МИД.

Кроме того, по словам Захаровой, российская сторона нотой запросила у официального Берлина объяснения относительно оснований, на которых Федеральная прокуратура Германии называет ДНР и ЛНР террористическими организациями. "Такую трактовку считаем неприемлемой, юридически ничтожной", - сказала представитель МИД.

О задержании россиянина, а также гражданина Германии по делу о поддержке иностранных, по версии немецкого следствия, террористических организаций Федеральная прокуратура Германии сообщила 21 января. Немецкие правоохранительные органы считают, что фигуранты занимались поставками в ДНР и ЛНР гуманитарных и медицинских грузов, а также беспилотников.

В сообщении немецкой прокуратуры гражданин России был назван как "Сурен А." В свою очередь, Захарова на брифинге в пятницу пояснила, что его зовут Сурен Феликсович Аладжян.