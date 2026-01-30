В МИД отметили плюсы для России в переориентации Китая на внутренний рынок

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Переориентация Китая на внутреннее потребление играет большую роль для России как для одного из ключевых торговых партнеров КНР, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Переориентация КНР на внутреннее потребление и наращивание импорта из других государств является не только надежным фундаментом для повышения уровня жизни китайских граждан, но и открывает возможности для увеличения экспорта другими странами, укрепления трансграничных контактов и практических связей. Для России, которая входит в число ключевых торговых партнеров Китая, это особенно важно", - сказала Захарова, когда ее попросили прокомментировать заявление китайского руководства о том, что КНР готова стать не только мировой фабрикой, но и мировым рынком.

Захарова добавила, что Россия занимает лидирующие позиции по поставкам в Китай нефти, газа и сельхозпродукции.

Она также сказала, что "будучи одной из крупнейших экономик мира, Китай играет огромную роль в развитии мировой хозяйственной системы".