Минюст РФ предложил исключить избыточные меры взыскания долгов приставами

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ предложило увеличить с трех до десяти тысяч рублей величину задолженности граждан, с которой возможен арест их имущества, в то же время ограничив размер арестованного имущества суммой долга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие положения, отметили в Минюсте, внесены в проект федерального закона, "направленный на обеспечение защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства".

"Прежде всего, пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с 3000 рублей до 10000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Также согласно законопроекту, "арест на имущество должника будет накладываться только на сумму задолженности, необходимую для исполнения требований исполнительного документа", заявили в ведомстве.

Там сообщили, что новый порядок обращения взыскания на имущество "обеспечит соблюдение баланса между правами взыскателя и должника, исключив ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями (блокировка всех денежных средств на счете, запрет регистрационных действий в отношении всего имущества при незначительной сумме долга)".

"Также законопроектом изменяется порядок получения судебными приставами информации о счетах должника. Для оптимизации административных процедур сведения о счетах будут запрашиваться в первую очередь у налоговых органов, а при отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах, сведения о которых предоставлены налоговым органом, запросы о представлении сведений о счетах могут быть направлены в банки и иные кредитные организации", - говорится в сообщении.

17 марта 2023 года министр юстиции РФ Константин Чуйченко потребовал от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) прекратить практику применения к должникам мер, значительно превышающих сумму долга.

"Хотел бы обратить внимание на частую проблему несоразмерности подлежащего взысканию долга объему совершаемых приставами исполнительных действий. Порой принимаемые меры избыточны", - сказал Чуйченко на коллегии ведомства.

Например, по его словам, "при долге в несколько тысяч рублей накладывается арест на имущество, стоимость которого в сотни раз превышает размер взыскания".

"ФССП России необходимо принять меры по внесению соответствующих корректив в практику своей работы, а если потребуется, совместно с Минюстом проработать предложения по изменению законодательства", - сказал министр.


