Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия ведет комплексную работу по созданию атомных подлодок пятого поколения, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

"Такая программа существует и уже реализуется. Она межведомственная, комплексная, именно такой подход позволяет ее реализовать", - сказал Моисеев в интервью ведомственной газете "Красная звезда", опубликованном в четверг.

"Именно сейчас происходит смена поколений данного класса кораблей, да и других тоже", - подчеркнул главком.

Он отметил, что причины этого процесса объективны - это истечение сроков эксплуатации, текущие достижения в технологиях и востребованность данного оружия. "Подводные лодки таким оружием и являются. Именно поэтому руководством страны поставлены такие задачи. Убежден, что они будут выполнены", - сказал Моисеев.

По его словам, также приоритетным направлением развития является создание неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой. "Их повышенные способности находиться длительное время в подводном положении - требование современности", - сказал главком ВМФ.

В марте 2022 года Николай Евменов, будучи главкомом ВМФ РФ, сказал в интервью газете "Красная звезда", что в России идет разработка новых атомных стратегических и многоцелевых подводных лодок пятого поколения.

В мае 2025 года стало известно, что работы по созданию стратегической атомной подводной лодки нового поколения ведутся в рамках межведомственной комплексной целевой программы.

В декабре 2025 года помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что Центральное конструкторского бюро (ЦКБ) морской техники "Рубин" ведет активную работу по созданию стратегической атомной подлодки нового поколения.

По официальным данным, в настоящее время ВМФ РФ оснащается атомными и дизельными подводными лодками четвертого поколения.