Обломки БПЛА упали во дворе в Краснодаре, пострадавших нет

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Фрагменты БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара, предварительно, никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

"Повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что на месте происшествия работают специальные и оперативные службы, дежурит машина скорой помощи.

Ранее сообщалось об отражении атаки БПЛА в Ставропольском крае, уничтожении 14 беспилотников и трех воздушных целей в районе Севатополя.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 марта 2026 года Военная операция на Украине
В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

Над Севастополем уничтожены 14 беспилотников

Три воздушные цели сбиты над морем в Севастополе

Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

Законопроект о регулировании ИИ в РФ вынесен на общественное обсуждение

Что произошло за день: cреда, 18 марта

Минсельхоз заявил, что рисков для потребителей из-за ситуации с пастереллезом в Новосибирской области нет

Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8720 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 863 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });