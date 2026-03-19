Обломки БПЛА упали во дворе в Краснодаре, пострадавших нет

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Фрагменты БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара, предварительно, никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

"Повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что на месте происшествия работают специальные и оперативные службы, дежурит машина скорой помощи.

Ранее сообщалось об отражении атаки БПЛА в Ставропольском крае, уничтожении 14 беспилотников и трех воздушных целей в районе Севатополя.