Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Отельеры Турции снижают цены для российского рынка из-за сокращения бронирований из стран Европы, у некоторых объектов скидки достигают 50%, сообщил на пресс-конференции гендиректор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов.

"Европа после начала ближневосточного конфликта очень сильно сокращает свои объемы в Турции. И отельеры на сегодняшний день это видят и понимают, что летом сильно недополучат европейский рынок. И, конечно же, они должны компенсировать эти потери. На какой рынок они идут? Они идут к нам. Есть предложения по скидкам до 50%. Но я считаю, что эти скидки должны быть еще более массовыми", - сказал он.

Эта ситуация не затрагивает ту часть турецких отелей, которые были сконцентрированы на российском рынке.

"Но порядка 80% отелей принимают европейских туристов, поэтому их эта ситуация затронула", - сказал Рубцов.

По словам эксперта, сейчас Турция и Египет конкурируют за российского туриста, выбирающего направление отдыха на летний сезон. Отельеры Египта внимательно следят за тем, какие цены предложат турецкие коллеги.

