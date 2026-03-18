Что произошло за день: cреда, 18 марта

Решение об экстрадиции российского археолога из Польши на Украину, рекомендации отправлять женщин к психологам из-за нежелания иметь детей и законопроект о строительстве на ООПТ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Александра Бутягина, которого обвинили по статье об уничтожении культурного наследия. Это решение не означает немедленной экстрадиции, защита будет обжаловать его. МИД РФ обещает добиваться скорейшего возвращения Бутягина в Россию.

- В I чтении принят проект о строительстве в заповедниках объектов обороны. В ходе обсуждения высказывались опасения, что размытые формулировки позволяют строительство на территории ООПТ практически любых объектов.

- В результате воздушного удара погиб министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Позднее информацию подтвердил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

- Сбер запустил сервис возврата переводов по СБП для борьбы с мошенничеством.

- Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога. Такие рекомендации утверждены Минздравом. Позднее внештатный специалист ведомства заверила, что консультации психолога проводятся исключительно с согласия пациенток

- "Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей. В сделку войдут все активы "Авто.ру".

- ФСБ и СКР сообщили о задержании в Уфе подростка, планировавшего теракт в храме. Он был завербован участником террористической организации, проживающим на территории Украины.

- РЖД в 2026 году планируют сокращение 15% центрального аппарата. Это, прежде всего, административно-управленческий аппарат, включая руководство филиалов - около 6 тысяч человек, сказал "Интерфаксу" глава компании Олег Белозеров.