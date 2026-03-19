В результате атаки БПЛА на Севастополь есть погибший, двое ранены

Число БПЛА, сбитых над городом, достигло 27

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в результате атаки беспилотников на Севастополь, еще два человека ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

У двух пострадавших диагностированы травмы средней тяжести, добавил губернатор.

Кроме того, в квартирах нескольких жилых домов выбиты окна, повреждены восемь автомобилей.

Количество сбитых над Севастополем дронов достигло 27, отметил Развожаев.

Ранее губернатор сообщал об уничтожении 14 беспилотников.