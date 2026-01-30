Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры о взыскании имущества экс-главы ВС Адыгеи

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, его близких родственников и доверенных лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил иск в полном объеме, обратив в доход государства 100% долей и акций трех сельскохозяйственных предприятий АО "Марьинское" (выращивание зерновых культур), ООО "Агро-Юг" (выращивание злаковых культур), ООО "Колосс" (выращивание масличных культур), строительной компании ООО "Дарстрой-Регион" и девелоперской организации ООО "Диво", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд обратил в доход 469 земельных участков, 176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве.

В доход РФ с ответчиков также взыскано 3 млрд рублей, полученных от реализации принадлежавшего им имущества.

"В обоснование иска указано, что при проведении проверки получены сведения о несоблюдении предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и обязанностей Асланом Траховым, который в период с 1998 по 2019 годы осуществлял полномочия председателя Верховного суда Республики Адыгея, его сыном Рустемом Траховым, с 2018 по 2024 год занимавшим должность председателя Прикубанского районного суда Краснодара, и связанными с ними лицами", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, для сокрытия истинного материального положения, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи и заработной платы членов семьи, дорогостоящая недвижимость, приобретенная на территории Адыгеи, Краснодарского края и иных субъектов РФ, была оформлена на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц Траховых. При этом фиктивные владельцы не имели финансовой возможности на приобретение оформляемого на них имущества.

"Формальная регистрация недвижимости на третьих лиц исключала обязанность Траховых декларировать эти объекты и сведения о полученных от их использования и продажи доходах, а также отчитываться об источниках происхождения капиталов", - говорится в сообщении.

Ответчиками по иску стали 42 физических и два юридических лица, имущество которых Генпрокуратура просила обратить в доход государства. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

В сентябре Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества Аслана Трахова, его близких родственников и доверенных лиц. Ответчиками по делу выступали Аслан, Рустем, Зарема и Светлана Траховы, Сусана, Каплан, Султан и Тимур Коблевы, а также Мария Ульянова. Информация еще об одном ответчике была скрыта.

По данным Генпрокуратуры РФ, взыскиваемое имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По заявлению прокуратуры, многочисленное имущество, приобретенное членами семьи и доверенными лицами экс-председателя за период осуществления им полномочий председателя суда в виде объектов недвижимости, оценивается значительно дороже официально заявленных доходов и фактически принадлежит ему.

В настоящее время Аслан Трахов является председателем Совета ветеранов судебной системы республики, входит в состав Совета судей региона.