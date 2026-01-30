Поиск

Мишустин исключил из совета по развитию кинематографии Сокурова, Тодоровского и Толстого

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Режиссеров Александра Сокурова, Валерия Тодоровского и бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого исключили из состава Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Соответствующее распоряжение главы правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Согласно документу, из состава совета также исключены гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, продюсер Валерий Федорович и исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "КИНОПРАЙМ" Антон Малышев.

В состав совета включены продюсер Александр Акопов, генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, гендиректор "Окко" Гавриил Гордеев, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор "Театра Наций" Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.

Михаил Мишустин Александр Сокуров Валерий Тодоровский Владимир Толстой
