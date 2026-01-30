Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

Фото: Замир Усманов/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Аномально холодная погода установилась на территории Ленинградской области, сообщил в пятницу начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Морозно было везде, где не сказывалось влияние Ладожского озера. В Выборге минимальная температура - до минус 26 градусов. Восемь метеостанций по области сегодня отметили температуру ниже минус 25. А в восточных районах области минимальные значения температуры достигали минус 28-29 градусов на нескольких станциях", - написал синоптик в телеграм-канале.

На сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняется, что по 3 февраля среднесуточная температура в регионе ожидается на 10 градусов и более ниже нормы.

В Петербурге в выходные прогнозируют до минус 14 градусов днем, до минус 19 - в ночные часы. До 13:00 1 февраля в северной столице действует "желтый" уровень погодной опасности в связи с возможным возникновением изморози, сообщила пресс-служба администрации губернатора.