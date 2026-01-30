ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба отозвала законопроект № 632373-8, который давал ей право пересматривать старые предписания и менять в них условия ценообразования, если в нем использовались мировые индикаторы, в новой ситуации не соответствующие общим условиям обращения товара.

В таком случае регулятор наделялся правом предписать использовать российскую биржу, сопоставимый рынок в России или затратный метод.

Комитет Госдумы по защите конкуренции, ранее поддерживающий законопроект, изменил свою позицию и рекомендовал отклонить проект закона из-за рисков для экспортеров и крупных промышленников.

Законопроект правительство внесло в парламент в мае 2024 года, документ был принят в первом чтении в июле того же года.

Сейчас ФАС при контроле за экономической концентрацией по собственной инициативе, а также по заявлению лица, которому выдано предписание, может пересмотреть его содержание или порядок исполнения. Причина пересмотра - возникновение существенных обстоятельств, которые наступили после его вынесения. В законе прописан закрытый перечень таких обстоятельств: изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей, утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения. Законопроект расширял этот перечень и добавлял туда такое обстоятельство, как несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар общим условиям торговли на рынке.

"Данное предложение продиктовано практикой прошлых лет, когда в предписание при согласовании сделок включались обязательства компаниям не устанавливать, к примеру, отпускную цену на товар для потребителей на территории РФ выше цены, рассчитанной по формуле с использованием иностранных товарных индексов", - говорилось в материалах к законопроекту.

В заключении комитета Госдумы по конкуренции от июня 2024 года говорилось, что он концептуально поддерживает идею отказа от мировых ценовых индикаторов, так как их применение может усилить проинфляционные процессы, отмечалось формирование системы национальных ценовых индикаторов. При этом комитет констатировал, что законопроект распространяется на все предписания, выданные до его принятия, и это может ухудшить положение компаний, но обращал внимание, что в документе говорится о допустимости такого ухудшения только при замене мировых ценовых индикаторов, а новая цена должна коррелироваться с ценами на российской бирже, сопоставимым рынком в России или рассчитываться по затратному методу (себестоимость плюс прибыль).

Законопроект находился на согласовании ко второму чтению полтора года.

В обновленном заключении комитета по защите конкуренции говорится, что многочисленные консультации и обсуждения с государственными органами и участниками рынка не привели к выработке согласованной редакции законопроекта. Комитет указал на риски чрезмерного административного вмешательства для экспортно-ориентированных компаний, в предписаниях которым ранее использовались мировые биржевые и внебиржевые индикаторы цен, а также для крупных игроков в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и связи.

ФАС в своем отзыве указала на неурегулированные разногласия с ГПУ президента и комиссией при президенте по ТЭК, в связи с чем считает возможным снять законопроект с дальнейшего рассмотрения.