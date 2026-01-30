Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия изучит возможность подключения к проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", реализация которого планируется на территории Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается проекта, как его называют, "дороги Трампа", мы подтверждаем готовность изучить возможные варианты нашего подключения, в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, "прежде, стоит, наверное, тщательно ознакомиться со всеми деталями реализации и функционирования этой инициативы. А проработка находится, как мы понимаем, только в начальном этапе".

Она добавила, что "в силе остается российское предложение Еревану провести предметные консультации с участием всех заинтересованных ведомств".

"Российская сторона находится в контакте с армянскими партнерами, в том числе по линии экономического блока правительства.

Все запросы Еревана оперативно прорабатываются профильными ведомствами", - заявила Захарова.

Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития и внедрения инфраструктуры TRIPP, при этом контролироваться она будет США. В "дорожной карте" проекта, опубликованной Госдепартаментом США, уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а за собой оставить 26%.

Ожидается, что соглашение будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительного акционерного капитала, в результате чего его доля достигнет 49%.

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении по дороге в 42 км на юге республики.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.