Поиск

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия изучит возможность подключения к проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", реализация которого планируется на территории Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается проекта, как его называют, "дороги Трампа", мы подтверждаем готовность изучить возможные варианты нашего подключения, в том числе с учетом уникальной экспертизы РЖД", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

ЭкономикаСША выделили $140 млн на подготовку проекта "Маршрут Трампа"Читать подробнее

По ее словам, "прежде, стоит, наверное, тщательно ознакомиться со всеми деталями реализации и функционирования этой инициативы. А проработка находится, как мы понимаем, только в начальном этапе".

Она добавила, что "в силе остается российское предложение Еревану провести предметные консультации с участием всех заинтересованных ведомств".

"Российская сторона находится в контакте с армянскими партнерами, в том числе по линии экономического блока правительства.

Все запросы Еревана оперативно прорабатываются профильными ведомствами", - заявила Захарова.

Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития и внедрения инфраструктуры TRIPP, при этом контролироваться она будет США. В "дорожной карте" проекта, опубликованной Госдепартаментом США, уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а за собой оставить 26%.

Ожидается, что соглашение будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительного акционерного капитала, в результате чего его доля достигнет 49%.

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении по дороге в 42 км на юге республики.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.

МИД РФ Мария Захарова США Дональд Трамп Армения Азербайджан РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

 Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });