Поиск

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст ЗАЭС без боя, ставит вопрос, означает ли это намерение атаковать эту атомную электростанцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь один вопрос - означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию? И собирается ли он атаковать атомную электростанцию?", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе соответствующее заявление Зеленского.

Представитель Кремля напомнил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Дмитрий Песков ЗАЭС Владимир Зеленский Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело

Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

 Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Директор Прокопьевского психоневрологического интерната отстранен от работы

Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

 Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военного в Петербурге
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });