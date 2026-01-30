В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст ЗАЭС без боя, ставит вопрос, означает ли это намерение атаковать эту атомную электростанцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь один вопрос - означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию? И собирается ли он атаковать атомную электростанцию?", - сказал Песков журналистам, комментируя по их просьбе соответствующее заявление Зеленского.

Представитель Кремля напомнил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем РФ.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").