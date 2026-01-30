Поиск

Что произошло за день: пятница, 30 января

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки. Директор Прокопьевского ПНИ, где умерли девять постояльцев, отстранен от работы, а сам интернат закрыт на карантин.

Фотохроника 30 января

- Трамп выдвинул на пост главы Федрезерва Кевина Уорша. Уорш был членом совета управляющих ФРС с 2006 по 2011 год, при этом он вошел в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора. Его считают сторонником мягкой денежно-кредитной политики.

- Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей. К вечеру стало известно, что самолеты авианосца Abraham Lincoln проводят тренировочные полеты к югу от Ирана, а дальний беспилотник ВМС США провел там патрулирование.

- "Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьевка прошла в Ньоне в пятницу. В матчах этих команд ожидается противостояние игроков сборной России: за "Монако" выступает полузащитник Александр Головин, за ПСЖ – вратарь Матвей Сафонов.

- Цены на какао-бобы опустились ниже $4000 за тонну впервые с ноября 2023 года. Рынок снижался в последний год в связи со свидетельствами ослабления спроса, к настоящему времени цены упали почти на 70% с пиковых уровней, достигнутых в конце 2024 года.

- Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек. Наибольшее число погибших - в Теннесси, Миссисипи и Луизиане.

