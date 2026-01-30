Российская продукция военного назначения в 2025 году была поставлена в 30 стран

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российская продукция военно-технического назначения в 2025 году была поставлена в более чем 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила $15 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила $15 млрд", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

По его словам, такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение производственных мощностей, на перспективные научные исследования. "Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции – это продукция гражданского назначения", - сказал Путин.

Путин, анализируя прошлый год в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, отметил, что эта система "продолжала действовать в непростых условиях". "Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнеров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией. Однако, несмотря на все эти попытки, наши экспортные контракты в целом устойчиво выполнялись", - отметил президент РФ.