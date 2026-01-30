Поиск

Российская продукция военного назначения в 2025 году была поставлена в 30 стран

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российская продукция военно-технического назначения в 2025 году была поставлена в более чем 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила $15 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила $15 млрд", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

По его словам, такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение производственных мощностей, на перспективные научные исследования. "Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции – это продукция гражданского назначения", - сказал Путин.

Путин, анализируя прошлый год в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, отметил, что эта система "продолжала действовать в непростых условиях". "Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнеров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией. Однако, несмотря на все эти попытки, наши экспортные контракты в целом устойчиво выполнялись", - отметил президент РФ.

Владимир Путин ОПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 30 января

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

 Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });