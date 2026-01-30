Поиск

Путин отметил значительное число заключенных в 2025 году зарубежных военных контрактов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году заключила значительное количество новых зарубежных военных контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В течение прошлого года набран солидный портфель новых экспортных заказов", - сказал он на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По его словам, российская система военно-технического сотрудничества продемонстрировала эффективность и высокую устойчивость.

"Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и "географию" поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения – проверенных, испытанных в реальных боевых условиях", - сказал Путин.

"Отмечу, что стабильная и ритмичная работа организаций ОПК, включая выполнение экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременно принятым мерам государственной поддержки",- сказал Путин.

Объемы военного экспорта в 2026 году должны существенно увеличиться, заявил президент РФ.

"В рамках нового федерального проекта "Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами" на период 2026-28 годов вводятся дополнительные меры поддержки. Дальнейшее эффективное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объёмы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться", - сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

