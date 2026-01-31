В Москве на следующей неделе ожидаются сильные морозы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Холодный воздух из приполярных регионов, с Новой Земли и Карского моря приведет к аномальным морозам в Москве, температура в ночные часы будет опускаться ниже минус 20 градусов, холодная погода сохранится до конца следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С пятницы в северной половине европейской части России началось значительное понижение температуры. (...) Связано это с тем, что по восточной периферии антициклона перемещается очень холодный воздух не только из приполярных регионов, но и с Новой Земли, с Карского моря, с Таймыра, там очень холодный воздух", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу, 31 января, "уже даже в Москве ночная температура минус 20 - минус 22, а по области до минус 24".

"И днём совсем не жарко, максимальные температуры в центре города - минус 12-14, по области и в спальных районах до минус 17 градусов. 1 февраля еще более суровая погода. Ночные температуры минус 20-22, по области до минус 25 градусов. Дневные температуры минус 16-18, по области от минус 16 до минус 21. Такая температура на 14 градусов ниже нормы", - сообщил Вильфанд.

На следующей неделе, как уточнил Вильфанд, морозная температура сохранится.

"Существенного повышения температуры ожидать в рабочие дни следующей недели не стоит. 2 и 3 февраля ночные температуры минус 18-23, дневные температуры минус 13-18 градусов. Даже в Москве максимальная температура минус 13-15", - сказал Вильфанд.

4 февраля в Московском регионе прогнозируется примерно такая же температура. К концу недели температура в Москве и Подмосковье "чуть повысится, но все равно будет ниже нормы на 3-4 градуса".