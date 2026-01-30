Поиск

Президент РФ отметил новые перспективы для военно-технического сотрудничества с Африкой

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о новых перспективах углубления военно-технического сотрудничества с Африкой.

"Новые перспективы открываются для углубления военно-технического сотрудничества со странами других регионов, в том числе с государствами африканского континента", - сказал Путин на заседании комиссии по ВТС в пятницу.

"Сегодня, несмотря на давление Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях", - сказал Путин.

Глава государства отметил при этом, что Россия "искренне дорожит исторически прочными связями, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями со странами Африки".

Путин напомнил, что "в разные годы – еще в СССР, а затем в РФ – поставлялись африканским странам значительное количество вооружений и военной техники, готовили специалистов по их производству, эксплуатации, ремонту, а также военные кадры".

