Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Август"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Картина "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения премии прошла в пятницу в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм", передает корреспондент "Интерфакса".

Конкуренцию фильму-победителю составили картины "Батя 2. Дед" режиссера Ильи Учителя, "Кончится лето" режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, "Кракен" режиссера Николая Лебедева, "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова.

Фильм "Август" снят по мотивам романа Владимира Богомолова "В августе сорок четвёртого". Действие происходит в августе 1944 года. На территории освобождённой Беларуси в районе города Лида в тылу советских войск действуют вражеские агенты. Трём контрразведчикам из Смерша во главе с капитаном Алёхиным поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника.

Фильм также отмечен наградами за лучшие визуальные эффекты, за лучший монтаж фильма, за лучшую музыку к фильму, за лучшую мужскую роль и за лучшую операторскую работу.

За лучший сценарий награды удостоились Василий Зоркий и Андрей Курганов за фильм "Пророк. История Александра Пушкина". "Орла" за операторскую работу вручили Максиму Шинкоренко за фильм "Август".

Лидером по числу полученных наград стала картина "Пророк. История Александра Пушкина". Фильм, претендовавший на награды в 14 номинациях, получил "Орлов" в семи, в частности, за лучшую режиссуру, лучший сценарий, за лучшую работу звукорежиссера, за лучшую работу художника по костюмам, за работу художника-постановщика и за женскую и мужскую роли второго плана.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.