Ограничения движения сняты на трассах в Ульяновской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Введенные ранее ограничения движения пассажирского и грузового транспорта сняты на участках федеральных автодорог в Ульяновской области, сообщает региональный Минтранс своем телеграм-канале в субботу.

"С 10:00 по Москве 31.01.2026 сняты временные ограничение движения для автобусов и грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Ульяновской области", - говорится в сообщении.

Ограничения были введены накануне в 16:30 по московскому времени из-за неблагоприятных погодных условий.

Между тем ранее сообщалось, что аномально холодная погода прогнозируется в регионах европейской части РФ в выходные и на следующей неделе. Как уточнил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Приволжском федеральном округе повсеместно будет температура на 9-14 градусов ниже нормы. В Ульяновской области, в частности, в период со 2 по 4 февраля минимальная температура будет в диапазоне минус 32 - минус 25.