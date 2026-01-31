Поиск

Ограничения движения сняты на трассах в Ульяновской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Введенные ранее ограничения движения пассажирского и грузового транспорта сняты на участках федеральных автодорог в Ульяновской области, сообщает региональный Минтранс своем телеграм-канале в субботу.

"С 10:00 по Москве 31.01.2026 сняты временные ограничение движения для автобусов и грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в Ульяновской области", - говорится в сообщении.

Ограничения были введены накануне в 16:30 по московскому времени из-за неблагоприятных погодных условий.

Между тем ранее сообщалось, что аномально холодная погода прогнозируется в регионах европейской части РФ в выходные и на следующей неделе. Как уточнил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Приволжском федеральном округе повсеместно будет температура на 9-14 градусов ниже нормы. В Ульяновской области, в частности, в период со 2 по 4 февраля минимальная температура будет в диапазоне минус 32 - минус 25.

Ульяновская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

 В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

В Москве на следующей неделе ожидаются сильные морозы

Что произошло за день: пятница, 30 января

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

 Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8278 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });