Движение транспорта ограничено на участках федеральных трасс в Пензенской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Пензенской области из-за метели и сильного снегопада временно ограничено движение маршрутного транспорта на нескольких участках автодорог, сообщает Госавтоинспекция региона в субботу.

В частности, с 18:00 по московскому времени движение для маршрутных транспортных средств ограничено на следующих участках: км 466+540 - км 780+320 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск; км 320+900 - км 516+100 Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов; 124+000 - км 278+000 Р-208 Тамбов - Пенза; км 0+000 - км 115+140 Р-207 Пенза-Балашов - Михайловка - автомобильная дорога А-260.

Как говорится в сообщении, "ориентировочное время окончания временного ограничения движения 08:00 мск 1 февраля".

По данным Госавтоинспекции, на территории региона отмечается ухудшение погодных условий, связанное с перепадом температуры, снегопадом и образованием наледи на дороге.

Ранее в субботу сообщалось, что введенные ограничения движения пассажирского и грузового транспорта из-за непогоды сняты на участках федеральных автодорог в Ульяновской области.