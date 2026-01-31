В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сильное понижение температуры прогнозируется в европейской части страны с 31 января, аномальные морозы с температурой на 7-17 градусов ниже нормы сохранятся в регионах на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сильное понижение температуры в европейской части России", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в период с 31 января и до конца следующей недели в Северо-Западном федеральном округе температура будет на 8-13 градусов ниже нормы. Так, в Архангельской области ожидается до 36 градусов мороза, в Ненецком автономном округе до минус 39, в Коми температура будет на 10-18 градусов ниже нормы с морозами до минус 33-41. В Ленинградской области минимальные температуры будут опускаться ниже минус 20 градусов, в Псковской области до минус 25, в Вологодской области до минус 30 градусов.

"Даже в Калининградской области очень сильные аномалии, там температура на 15-17 градусов ниже нормы и до минус 18-24 градусов. Это редко бывает", - уточнил Вильфанд.

В Центральном федеральном округе в северной части с 31 января по 4 февраля температура на 7-15 градусов ниже нормы с минимальными значениями минус 22-27.

"А вот на юге, это вот Черноземье, Липецкая, Тамбовская, Курская, Воронежская, Белгородская области, на 7-17 градусов температура ниже нормы, и минимальные значения будут в диапазоне минус 18-23. Наиболее сильное понижение прогнозируется в начале недели - 2-4 февраля будет более сильный заток холода и минимальные значения температуры будут минус 24-31", - сообщил Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, повсеместно будет температура на 9-14 градусов ниже нормы, а в Нижегородской области на 17 градусов ниже нормы с минимальными значениями в минус 28-31.

В Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях в период со 2 по 4 февраля минимальная температура будет в диапазоне минус 25-32.

В Южном федеральном округе, как уточнил Вильфанд, "начиная с понедельника просто аховая температура в Волгоградской области: 2-4 февраля температура на 14-15 градусов ниже нормы и до 25-26 мороза". В Ростовской области с понедельника по среду температура будет на 12-13 градусов ниже нормы, до минус 21-23.

"И даже в Краснодарском крае в первой половине недели температура на 8-14 градусов ниже нормы, минимальные значения минус 13-21 градусов. Очень редко это бывает", - добавил Вильфанд.

Морозная погода будет и в регионах азиатской части страны. На севере Урала, в Ямало-Ненецкой и Ханты-Мансийском округах, температура будет опускаться до минус 45 градусов.

"Но и в южной половине Урала, в Свердловской области, в Тюменской области, и конец месяца, и на следующей неделе, температура на 5-12 градусов ниже нормы и морозы будут до минус 29-36 градусов", - сказал Вильфанд.

На юге западной Сибири в Томской, Кемеровской, Иркутской областях и Хакасии в первой половине следующей недели прогнозируется температура на 9-13 градусов ниже нормы с морозами до минус 39-43 градусов.