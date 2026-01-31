Поиск

Минобороны РФ сообщило о расширении группировкой "Восток" зоны контроля в Запорожье

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Восток", взяв под контроль населенный пункт Петровка в Запорожской области, расширяют зону контроля на линии боевого соприкосновения с противником, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" расширяют зону контроля, занимая выгодные рубежи и усиливая давление на оборону противника, усложняя его логистику", - сказано в сообщении Минобороны.

Ранее в субботу ведомство сообщило о взятии под контроль Петровки в Запорожской области.

В РоссииМинобороны заявило о взятии под контроль населенных пунктов Торецкое и ПетровкаЧитать подробнее

По его сведениям, Петровка взята под контроль активными действиями штурмовых подразделений 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток".

"Воины-приморцы развили успех на участке, выбили противника из опорных пунктов и закрепились на занятых рубежах. Под контроль взят район обороны площадью до 5 кв км, очищены прилегающие лесополосы и узлы обороны, обеспечивавшие удержание населённого пункта", - сказано в сообщении.

Ведомство информирует, что "потери ВСУ на данном участке фронта составили до 10 единиц техники и большого количества живой силы".

Как говорится в сообщении, "попытки противника удержать населенный пункт за счет переброски резервов не принесли успеха - техника с личным составом ВСУ была уничтожена на подступах".

