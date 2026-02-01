Поиск

Путин поздравил патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации, отметив личные заслуги и достижения предстоятеля Русской православной церкви в ее жизни.

"Вы знаете, мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа. Но у патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем", - сказал он, поздравляя патриарха.

Путин заметил, что кроме служения Господу и людям патриарх должен организовать эту работу. "Хотел бы отметить как раз это организаторское начало после Вашей интронизации, после того, как Вы приступили к управлению не только духовной сферой, но и чисто организационными вопросами", - заявил глава государства.

Президент отметил, что жизнь Русской православной церкви изменилась. "Очень многое сделано по укреплению приходов, по укреплению организационных структур. Это, безусловно, Ваши личные достижения. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере - в духовной", - сказал Путин, поблагодарив патриарха.

В ответном слове патриарх поблагодарил президента за выбранную модель взаимодействия государства и церкви, при которой церковь не является частью государственного аппарата, как было при царе. "Тот уровень взаимодействия церкви и государства, который сейчас в России, является очень, очень убедительным свидетельством о правильности, во-первых, политики государства в отношении церкви и, я думаю тоже, о достойном положении церкви в обществе и оказании духовной поддержки нашему народу", - считает патриарх Кирилл.

Путин в свою очередь заметил, что этот процесс "начался еще при первом президенте России Борисе Николаевиче Ельцине и при патриархе Алексии". "А мы с вами в силу наших сил и при поддержке Господа продолжаем эту работу", - сказал глава государства.

Владимир Путин патриарх Кирилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор расследует подозрение на оспу обезьян в Подмосковье

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до трех

Песков сообщил о попытках РФ и Польши в свое время выработать общее видение истории

 Песков сообщил о попытках РФ и Польши в свое время выработать общее видение истории

Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Патрульный самолет ВМС США провел длительный полет к югу-востоку от Ирана

Трамп получил информацию о готовности Ирана к переговорам

Что произошло за день: суббота, 31 января

24 дрона сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });