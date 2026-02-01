Путин поздравил патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации, отметив личные заслуги и достижения предстоятеля Русской православной церкви в ее жизни.

"Вы знаете, мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа. Но у патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем", - сказал он, поздравляя патриарха.

Путин заметил, что кроме служения Господу и людям патриарх должен организовать эту работу. "Хотел бы отметить как раз это организаторское начало после Вашей интронизации, после того, как Вы приступили к управлению не только духовной сферой, но и чисто организационными вопросами", - заявил глава государства.

Президент отметил, что жизнь Русской православной церкви изменилась. "Очень многое сделано по укреплению приходов, по укреплению организационных структур. Это, безусловно, Ваши личные достижения. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере - в духовной", - сказал Путин, поблагодарив патриарха.

В ответном слове патриарх поблагодарил президента за выбранную модель взаимодействия государства и церкви, при которой церковь не является частью государственного аппарата, как было при царе. "Тот уровень взаимодействия церкви и государства, который сейчас в России, является очень, очень убедительным свидетельством о правильности, во-первых, политики государства в отношении церкви и, я думаю тоже, о достойном положении церкви в обществе и оказании духовной поддержки нашему народу", - считает патриарх Кирилл.

Путин в свою очередь заметил, что этот процесс "начался еще при первом президенте России Борисе Николаевиче Ельцине и при патриархе Алексии". "А мы с вами в силу наших сил и при поддержке Господа продолжаем эту работу", - сказал глава государства.