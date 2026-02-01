Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до трех

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пациент, находившийся в приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде после инцидента в учебном центре МВД по Коми, скончался в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В Москве шесть пострадавших остаются под медицинским наблюдением. Один мужчина находится в центре имени Вишневского в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Пятеро проходят лечение в пульмонологическом отделении главного госпиталя МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м.

Пострадали свыше 20 человек. Две из пострадавших позже скончались в больницах.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В отношении начальника центра возбуждено дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). По версии следствия, он разрешил обратившимся к нему лицам проведение семинарского занятия в помещении актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы. Начальника центра заключен под стражу.

Преподаватель центра, который тоже стал фигурантом дела о превышении полномочий, находится под домашним арестом. По версии следствия, он во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошли хлопок и пожар.