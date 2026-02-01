Поиск

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до трех

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пациент, находившийся в приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде после инцидента в учебном центре МВД по Коми, скончался в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В Москве шесть пострадавших остаются под медицинским наблюдением. Один мужчина находится в центре имени Вишневского в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Пятеро проходят лечение в пульмонологическом отделении главного госпиталя МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м.

Пострадали свыше 20 человек. Две из пострадавших позже скончались в больницах.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В РоссииНачальник центра подготовки МВД по Коми арестован по делу о пожареЧитать подробнее

В отношении начальника центра возбуждено дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). По версии следствия, он разрешил обратившимся к нему лицам проведение семинарского занятия в помещении актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы. Начальника центра заключен под стражу.

Преподаватель центра, который тоже стал фигурантом дела о превышении полномочий, находится под домашним арестом. По версии следствия, он во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошли хлопок и пожар.

Коми МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор расследует подозрение на оспу обезьян в Подмосковье

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до трех

Песков сообщил о попытках РФ и Польши в свое время выработать общее видение истории

 Песков сообщил о попытках РФ и Польши в свое время выработать общее видение истории

Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Патрульный самолет ВМС США провел длительный полет к югу-востоку от Ирана

Трамп получил информацию о готовности Ирана к переговорам

Что произошло за день: суббота, 31 января

24 дрона сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });