Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по используемым армией Украины транспортным объектам, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении министерства.

По информации Минобороны, в течение суток ударам подверглись позиции ВСУ в 158 районах.