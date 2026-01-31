Поиск

Патрульный самолет ВМС США провел длительный полет к югу-востоку от Ирана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в субботу провел длительный разведывательный полет к юго-востоку от побережья Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет курсировал над международными водами между Персидским и Оманским заливами, пролетая над Ормузским проливом.

Ранее Иран объявил о начале в воскресенье двухдневных военных учений в районе Ормузского пролива, в ходе которых будут проводиться боевые стрельбы. О том, какие иранские силы и средства будут задействованы в учениях, которые охватят район Ормузского пролива и прилагающие зоны Персидского и Оманского заливов, Тегеран не сообщил.

Тем временем Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) выступило с предупреждением иранским вооруженным силам, заявив, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение иранских скоростных катеров, идущих курсом на столкновение с ними.

"Мы не потерпим небезопасных действий Корпуса стражей исламской революции, (...) когда намерения неясны или оружие направлено на американские силы", - говорится в заявлении.

"Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск, региональных партнеров или коммерческих судов увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации", - подчеркнули в CENTCOM.

США Оман Тегеран
Новости

Хроники событий
