Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Фото: Ed Reschke / Getty images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в феврале 2026 года повышается на 2,1%, до 9 тыс. 495 рублей с 9 тыс. 298,6 рубля за тонну в январе. На подсолнечный шрот пошлина второй месяц подряд будет нулевой. Такой расчет представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 233,3 за тонну ($1 тыс. 200,2 месяц назад), на шрот - $195,2 ($195,7).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

