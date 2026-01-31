Поиск

Трамп получил информацию о готовности Ирана к переговорам

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - США получили от союзников информацию о готовности Ирана к переговорам по спорным вопросам, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Наши союзники в Персидском заливе сообщили, что Иран хочет проводить переговоры, но пока что неясно, с какой целью", - приводит его слова Fox News.

Трамп отметил, что пока неясно, имеет ли такой переговорный процесс шансы на успех.

"Они действительно ведут переговоры, так что посмотрим, как все будет развиваться. Вы помните, что в прошлый раз они тоже вели переговоры, но в итоге нам пришлось ударить и вывести из строя их ядерную программу. Затем мы решили действовать иначе, так что посмотрим", - подчеркнул президент США.

В субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что иранские власти продвинулись в организации переговорного процесса по спорным вопросам с США.

"Работа над структурой для приоритетных переговоров продвигается", - написал Лариджани в соцсети X.

США Иран Дональд Трамп Персидский залив
