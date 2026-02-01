Песков сообщил о попытках РФ и Польши в свое время выработать общее видение истории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Польша в свое время пытались прийти к общему видению истории Второй мировой войны, но затем ненависть ко всему русскому взяла верх в Варшаве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, для нас не секрет. Я помню, в свое время, когда мы вместе занимались Катынью и так далее, была создана совместная группа по историческим вопросам", - сказал он в комментарии ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Журналист выложил комментарий в своем телеграм-канале.

По словам Пескова, "тогда была, действительно, предпринята попытка как-то наше понимание истории привести к единому знаменателю".

"Не получилось, ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства. По-прежнему, сейчас эти русофобские чувства доминируют", - добавил он. По его словам, "в обозе русофобов прибалты и поляки занимают первые ряды в шеренгах".