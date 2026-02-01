Поиск

Лавров заявил о попытках Европы вбивать клинья между РФ и США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Европа пытается "вбить клинья" в отношения России и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас трудно обвинить в том, что мы "вбивали клинья". Это Европа пыталась и пытается до сих пор "вбивать клинья" между Россией и Соединенным Штатами, усматривая в политике США при президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы", сказал он в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

По словам министра, "как раз вот слово интересы здесь очень актуально".

"Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, в (Объединенных Арабских) Эмиратах, в Индии, в других государствах, отстаивают свои интересы, к ним и относятся соответственно", - отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что "когда, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России, уже не скрывая, и готовятся к войне напрямую со своим участием, наверное, тогда к ним и отношение будет такое".

