Поиск

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла
Извержение вулкана Шивелуч. Архивное фото
Фото: Юрий Демянчук/РИА

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в воскресенье днем выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на своей странице в телеграм-канале.

В РоссииВулкан Безымянный на Камчатке готовится к мощному извержениюВулкан Безымянный на Камчатке готовится к мощному извержениюЧитать подробнее

"В результате взрыва высота выброса пепла достигла 6 км над уровнем моря, а пепловый шлейф распространился на 70 км к западу-северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Как сообщалось, 28 января текущего года Шивелуч выбросил несколько столбов пепла высотой до 8 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Шивелуч Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Патрульный самолет ВМС США провел длительный полет к югу-востоку от Ирана

Трамп получил информацию о готовности Ирана к переговорам

Что произошло за день: суббота, 31 января

24 дрона сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями

Энергоснабжение Североморска и Мурманска восстановлено

Переговоры Дмитриева с делегацией США планируются в восемь утра по американскому времени

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });