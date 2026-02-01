Аэропорты Краснодара и Геленджика временно не обслуживают рейсы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Аэропорты Геленджик, Краснодар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне вечером работу дважды приостанавливал аэропорт Калуги.