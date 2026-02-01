Поиск

Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сход 21 вагона грузового поезда произошел на перегоне Оричи - Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области, сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел 1 февраля в 15:50. Пострадавших нет.

На место направлены восстановительные поезда. Движение на перегоне приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для координации работ по ликвидации последствий схода создан оперативный штаб.

В телеграм-канале регионального правительства сообщается, что грузовой поезд перевозил зерно.

Так как проезд по одному из путей перекрыт, правительство Кировской области приняло решение доставить пассажиров электропоездов, следующих из Оричей и Лянгасово в Киров, на автобусах.

Министерство транспорта Кировской области направило три автобуса большого класса в Оричи для перевозки пассажиров.

В ближайшее время движение по железнодорожному пути будет восстановлено, отмечается в сообщении.

К проверке обстоятельств инцидента подключилась Кировская транспортная прокуратура, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

РЖД Кировская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области

NYT сообщила, что переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби перенесены

Лавров заявил о попытках Европы "вбивать клинья" между РФ и США

Роспотребнадзор расследует подозрение на оспу обезьян в Подмосковье

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до трех

Песков сообщил о попытках РФ и Польши в свое время выработать общее видение истории

 Песков сообщил о попытках РФ и Польши в свое время выработать общее видение истории

Минобороны заявило об ударах по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил шестикилометровый столб пепла

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

 Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ повышается на 2,1%

Патрульный самолет ВМС США провел длительный полет к югу-востоку от Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });