Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сход 21 вагона грузового поезда произошел на перегоне Оричи - Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области, сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел 1 февраля в 15:50. Пострадавших нет.

На место направлены восстановительные поезда. Движение на перегоне приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для координации работ по ликвидации последствий схода создан оперативный штаб.

В телеграм-канале регионального правительства сообщается, что грузовой поезд перевозил зерно.

Так как проезд по одному из путей перекрыт, правительство Кировской области приняло решение доставить пассажиров электропоездов, следующих из Оричей и Лянгасово в Киров, на автобусах.

Министерство транспорта Кировской области направило три автобуса большого класса в Оричи для перевозки пассажиров.

В ближайшее время движение по железнодорожному пути будет восстановлено, отмечается в сообщении.

К проверке обстоятельств инцидента подключилась Кировская транспортная прокуратура, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.