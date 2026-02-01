Три пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов в Кировской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Три поезда дальнего следования отстают от графика движения в связи со сходом грузовых вагонов на перегоне Оричи - Шалегово в Кировской области, сообщается в телеграм-канале филиала РЖД - Горьковская железная дорога в воскресенье.

В пути следования задерживаются поезда №1 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток и №91 Северобайкальск - Москва.

На месте схода грузовых вагонов ведутся восстановительные работы, задействованы три восстановительных поезда. Причины произошедшего устанавливаются.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В воскресенье на перегоне Оричи - Шалегово Горьковской железной дороги в Кировской области произошел сход 21 вагона грузового поезда, перевозившего зерно. Пострадавших нет. Движение на участке было приостановлено, для координации ликвидации последствий создан оперативный штаб РЖД.

Региональные власти организовали перевозку пассажиров пригородных электропоездов автобусами из Оричей и Лянгасово в Киров, для этого министерство транспорта области направило три автобуса большого класса. К проверке обстоятельств происшествия подключилась Кировская транспортная прокуратура.