Мишустин и премьер Белоруссии проведут заседание Совмина Союзного государства

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин проведут в Москве в понедельник заседание Совета Министров Союзного государства, сообщает кабмин РФ.

"На заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "приоритетное внимание будет уделено выполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы".