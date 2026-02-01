В Славянске-на-Кубани поврежден многоквартирный дом после атаки БПЛА

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в городе Славянск-на-Кубани, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Поселок Афипский Северского района также подвергся атаке БПЛА. "В результате повреждена крыша частного дома", - добавили в оперштабе.

Кроме того, обломки беспилотника обнаружены в Красноармейском районе. "Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском", - сказано в сообщении.

В оперштабе уточнили, что пострадавших нет.